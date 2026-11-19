La exvicepresidente ingresó al Hospital General San Juan de Dios, confirmaron las autoridades de dicho centro asistencial.
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Luego de que el abogado defensor de la exvicepresidente Roxana Baldetti confirmara que está grave de salud, las autoridades del Hospital General San Juan de Dios, ubicado en la zona 1, dieron a conocer su ingreso al centro asistencial."
"El Hospital General San Juan de Dios confirma el ingreso de la paciente Roxana Baldetti, quien fue trasladada en coordinación con el Sistema Penitenciario, según los protocolos establecidos para el abordaje de pacientes privados de libertad", dieron a conocer las autoridades de dicho centro.
Agregaron que se reservan dar a conocer pormenores sobre su estado y condición de salud ya que será el Sistema Penitenciario quien dé la información correspondiente.
El abogado defensor de la exvicepresidente, Melkin Escobar, aseguró que su patrocinada se encuentra grave de salud, por lo que solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo B aplazar su traslado a prisión, previsto para este jueves 19 de noviembre.
Según el profesional del derecho, Baldetti padece una afección de salud que le impide movilizarse y ser trasladada al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18 capitalina.