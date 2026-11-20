Roxana Baldetti había ingresado al Hospital General San Juan de Dios por problemas de salud, pero fue egresada la noche de este jueves.
EN CONTEXTO: Roxana Baldetti ingresa al Hospital General San Juan de Dios
La exvicepresidenta Roxana Baldetti salió del Hospital General San Juan de Dios tras haber sido ingresado horas antes por problemas de salud.
Las autoridades de dicho centro asistencial confirmaron la noche de este jueves 19 de noviembre que, a Baldetti se le brindó atención médica correspondiente y se confirmó su egreso y retorno a su vivienda.
Anteriormente, Melkin Escobar, abogado defensor de la exvicemandataria, confirmó que su estado de salud era grave; por lo tanto, fue trasladada al hospital igualmente en coordinación con el SP.
A Baldetti se le aplazó su traslado a prisión, el cual estaba previsto para este jueves, pero debido a su estado de salud, su abogado solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo B la postergación.
Según el profesional del derecho, Baldetti padecía una afección de salud que le impedía movilizarse y ser trasladada al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18 capitalina.
De momento se desconoce la nueva fecha en que estaría siendo trasladada al centro preventivo.
Fuentes del Hospital San Juan de Dios confirmaron que la exvicepresidenta fue trasladada a su vivienda, ya que un juez suplente anuló la orden de enviarla a prisión y por ello fue llevada a cumplir prisión domiciliar.
*Con información de Cristóbal Veliz / Soy502