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El festival identitario del pueblo maya tujaal "Sacapulas viene a la ciudad" brinda tradición, color y artesanías de la región, además de sus sabores inconfundibles.

El evento se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre de 2026, de 9:30 a 15:00 horas.

La cita es en el Mercado de Artesanías "La Aurora", ubicada en la 6.ª calle 10-95, Zona 13, Ciudad de Guatemala.

La entrada es gratuita y hay parqueo disponible.

¿Qué podrás encontrar en el evento?

Habrá degustación y se dará la historia del origen, la extracción y la importancia de la sal negra de Sacapulas.

También habrá platillos de cocina tradicional y dulces típicos como el alfeñique.

Habrá venta de canastas y jícaras accesorios de cocina que agregan un toque único a tu hogar.

Podrás adquirir borlas para cintas del cabello, hechas a mano y únicas en el mundo.

Habrá una presentación especial indumentaria de la localidad.

El ritmo y la música estará a cargo del grupo Nación Tujaal.

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