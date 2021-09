Dueños de Purdue Pharma y OxiContin ganaron la inmunidad de todas las futuras demandas por opioides

La farmacéutica Purdue Pharma fabrica el opiáceo OxyContin es acusada de haber alentado la crisis de los opioides que ha ocasionado la muerte de casi medio millón de personas en Estados Unido

Los miembros de la familia Sackler que se encuentran en el centro de la mortal crisis de opioides en Estados Unidos, han obtenido una inmunidad total frente a las demandas por opioides vinculadas a su empresa privada Purdue Pharma y su medicamento OxyContin.

El juez federal Robert Drain aprobó el miércoles un acuerdo de quiebra que otorga a los Sackler "paz global" de cualquier responsabilidad por la epidemia de opioides.

El complejo plan de quiebra, confirmado por Drain en una audiencia en White Plains, Nueva York, se negoció en una serie de intensas sesiones de mediación a puerta cerrada durante los últimos dos años.

El acuerdo otorga "exenciones" de responsabilidad por daños causados ​​por OxyContin y otros opioides a los Sackler, a cientos de sus asociados, así como al imperio restante de empresas y fideicomisos.

La familia ha acordado pagar aproximadamente 4.3 mil millones de dólares, mientras que también pierden la propiedad de Purdue Pharma.

Judge approves Purdue’s controversial bankruptcy plan, paving the way for immunity for Sacklers.. https://t.co/8FujxrsvG3 #pharma #opioids #PurduePharma #Sackler — pharmalot (@pharmalot) September 1, 2021

En su fallo del banco, Drain reconoció el daño devastador causado por los productos opioides de Purdue Pharma, que dijo que contribuyeron a una "crisis masiva de salud pública".

Los Sackler, que no admiten haber cometido ningún delito y que según sus propios cálculos ganaron más de 10 mil millones de dólares por la venta de opioides, seguirán siendo una de las familias más ricas del mundo.

Reacción negativa ante el fallo

El acuerdo ha indignado a los activistas de los opioides y a muchos juristas, quienes han descrito el resultado como un error judicial, mientras que los fiscales de nueve estados y el Distrito de Columbia también externaron su oposición.

Por su parte, Pero los abogados de Purdue Pharma y los Sackler argumentaron que sin este acuerdo habría un caos legal a medida que miles de demandas individuales avanzan contra la empresa y los miembros de la familia.

Los abogados de la familia también exigieron que los miembros de la familia reciban protección de todos los juicios relacionados con su empresa privada. Drain, sin embargo, exigió que la mayoría de las afirmaciones no relacionadas con opioides fueran excluidas del trato.

NEW: A U.S. judge says he would approve OxyContin maker Purdue Pharma LP’s bankruptcy reorganization plan, clearing a path to resolve thousands of opioid lawsuits and shielding the Sackler family from future opioid litigation. https://t.co/5vKICOAPWq — MSNBC (@MSNBC) September 1, 2021

Los Sacklers dicen que no hicieron nada malo

Los críticos dicen que la introducción de OxyContin a fines de la década de 1990, cuando miembros de la familia Sackler formaban parte del directorio de la empresa, ayudó a marcar el comienzo de la crisis de los opioides.

Más de 500,000 personas en los Estados Unidos han muerto por sobredosis de drogas que involucran opioides y millones más sufren de trastorno por consumo de opioides.

Purdue Pharma se ha declarado culpable dos veces de delitos penales en la comercialización de OxyContin, primero en 2007 y nuevamente el año pasado. Los Sackler nunca han sido acusados ​​y dicen que no hicieron nada ilegal o poco ético.

Sin embargo, ante una ola de publicidad negativa vinculada a su empresa, los Sackler han visto su nombre despojado de edificios e instituciones. Muchos grupos filantrópicos y culturales de todo el mundo han dejado de aceptar donaciones de la familia.

Sin embargo, la nueva empresa que surge de las cenizas de Purdue Pharma podrá seguir fabricando y vendiendo productos opioides, incluido OxyContin.