Sale a luz declaraciones de los acompañantes de Octavio Ocaña

Los abogados de la familia Pérez Ocaña informaron que ya tienen las declaraciones de los acompañantes de Octavio Ocaña el día en que él falleció durante una persecución de la policía municipal. Según explica no coincide con lo que dijeron a las autoridades.

Otras noticias: Vicente Fernández habría pagado millones a supuesto hijo para que desapareciera

Los abogados de la familia Pérez Ocaña informaron que ya tienen las declaraciones de los acompañantes de Octavio Ocaña el día en que él falleció durante una persecución de la policía municipal. Según explica, no coincide con lo que dijeron a las autoridades.

Según las investigaciones oficiales él se disparó cuando intentaba escapar de la policía en la carretera Chamapa-Lechería en Cuautitlán, Izcalli, su familia desmintió estas afirmaciones y el padre del actor aseguró que los amigos que iban en el auto con él le dijeron que esto no era verdad, aunque ellos han permanecido en silencio.

Ahora, el nuevo abogado de la familia Ocaña dio a conocer las declaraciones que dieron los acompañantes de Octavio, quienes desde un principio se mencionó, eran muy cercanos al padre del actor y mencionó, ''Ellos dijeron que jamás vieron que él se pudiera haber disparado, es más, incluso uno de ellos, el que iba atrás, dice que jamás vio que Octavio sacara un arma''.

(Foto: Oficial)

Para esclarecer qué pasó ese día se necesita la declaración de las personas que iban con él. Ambos acudieron a ampliar su declaración dando más detalles de cómo ocurrió todo, por esto, el abogado Hernández que lleva el caso solicitó medidas de protección para ellos.

''Nos sentimos muy optimistas por lo que declararon. Sus declaraciones se contraponen con la versión oficial, logramos que se abriera a nuevas líneas de investigación'', indicó el abogado.

Hernández dijo que los servicios periciales no habrían llegado de manera oportuna:

''Hubo una falla garrafal, que es precisamente que pasaron horas sin que llegaran los servicios periciales, ¿esto qué significa?, que durante horas no se resguardó la escena, no digamos del crimen, no se resguardó la escena. Diferentes personas participaron y manipularon la escena y eso puede ser que nos ocasione un daño irreparable, sin embargo los peritajes están demostrando, precisamente, lo que no se alteró, lo que fue en su momento el cuerpo de nuestro querido Octavio, el arma del primero que respondió, esas cosas no se alteraron y estamos tratando de investigar científicamente que es lo que sucedió'', finalizó.