Salió a luz una verdad de Angélica Rivera y su relación con Peña Nieto

Se habló mucho de que el matrimonio entre Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto había sido una farsa, pero recientemente salieron a luz algunos detalles.

Este matrimonio no concluyó de la mejor manera debido a supuestas infidelidades e incluso violencia del expresidente mexicano.

La conocida actriz Aylín Mujica, quien es una amiga muy cercana a Rivera dijo a Telemundo que la gente desconoce mucho de ese amor que fue tan afectado por la exposición mediática.

"Es muy difícil estar criticando, cuestionando y juzgando si no estuviste cerca... (Angélica) me lo dijo a mí: 'Sí me enamoré de Enrique y nadie sabe lo que yo sufrí' y lo que sigue sufriendo, me imagino, porque es un dolor que todavía tiene", dijo.

"Nadie estuvo en esas cuatro paredes y ella me lo dijo claramente: 'Me enamoré mucho, es el hombre de mi vida'".

La separación de ambos se anunció justo después de que Enrique entregó su cargo, desde entonces Rivera vive alejada del ojo público.

Se dice que está en Estados Unidos cercana a Sofía, Fernanda y Renata sus hijas.