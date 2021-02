Guatemala aprueba de emergencia el uso de vacuna rusa "Sputnik V"

Se espera cerrar la compra de 4 millones de dosis de esta vacuna, además de una donación de 25 mil.

_____

EN CONTEXTO: Guatemala avanza en acuerdos con Rusia para adquirir vacuna

____

El Ministerio de Salud de Guatemala aprobó el uso de la vacuna rusa contra el coronavirus, Sputnik V, informaron fuentes oficiales.

El Fondo Ruso de Inversión Directa confirmó que el Ministerio de Salud de Guatemala autorizó de emergencia el uso de la vacuna y con esto se convirtió en el país 37 en el mundo en avalarla.

Guatemala has become the 37th country in the world to approve #SputnikV vaccine.

Guatemala se ha convertido en el 37 país del mundo en aprobar la vacuna #SputnikV.

https://t.co/aszInycaXN — Sputnik V (@sputnikvaccine) February 25, 2021

El miércoles la titular de Salud, Amelia Flores, explicó que además de una donación de 25 mil vacunas, se cerró la compra por 4 millones de dosis.

La primera entrega está programada para la segunda semana de marzo comenzar la inmunización.

La vacuna rusa es una de las tres principales vacunas contra el coronavirus del mundo en términos de la cantidad de aprobaciones emitidas por los reguladores gubernamentales.

La pandemia de coronavirus ha dejado hasta el miércoles 172,764 contagios y 6,327 muertos, según datos del Ministerio de Salud.