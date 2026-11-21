Las áreas de Salud de Baja Verapaz, San Marcos y Huehuetenango, son las que más adeudan a las distribuidoras por concepto de servicio de energía eléctrica.
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Más de Q4 millones de deuda en concepto de energía eléctrica adeudan áreas del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), a distribuidoras del servicio en el occidente y oriente del país.
Entre las deudas más elevadas figuran Baja Verapaz, con Q892,964; San Marcos, con Q644,596; Huehuetenango, con Q371,577; Chiquimula, con Q217,588; Izabal, con Q210,011; y Retalhuleu, con Q208,172, quienes al 20 de noviembre de este mes, aún no habían procedido con el pago correspondiente.
Según los reportes entregados, los saldos pendientes corresponden a Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) en el país.
"La energía eléctrica es un recurso indispensable para el funcionamiento de los establecimientos de salud, desde la iluminación y los equipos médicos hasta la conservación de medicamentos y vacunas", indicó Maynor Amézquita, vocero de Energuate.
Agregó que la disponibilidad del servicio forma parte de las condiciones necesarias para brindar atención a la población.
Sin embargo, remarcó que disponer de las previsiones presupuestarias necesarias para cubrir estos compromisos "permite dar sostenibilidad a los servicios que hacen posible la atención de millones de guatemaltecos".
Soy502 solicitó una postura al respecto al Ministerio de Salud, al cierre de esta nota, aún no se contaba con la respuesta de las autoridades.