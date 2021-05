Salud: Hay que esperar 90 días para la segunda dosis de Sputnik

Salud asegura que la segunda dosis de Sputnik V se aplicará a los tres meses de recibir la primera.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), asegura que hay que esperar tres meses para recibir la segunda dosis de Sputnik V.

A través de un mensaje en sus redes sociales el MSPAS asegura que la segunda dosis se aplicará a partir de octubre de 2021 y le pide a quienes ya recibieron la primera dosis no dejarse llevar por otra información.

— Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) May 30, 2021

Sin embargo, el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya de Moscú, Alexánder Guíntsburg, informó que la segunda dosis de la vacuna Sputnik V puede aplicarse desde 21 días hasta tres meses, luego de la primera dosis.

Hasta el momento han llegado al país dos cargamentos con 50 mil dosis cada una en las últimas semanas.