Salud sin unificar criterios para aplicar la cuarta dosis de vacuna

El Ministerio de Salud habilitó la cuarta dosis para grupos priorizados, pero es un criterio que no se aplica en todos los Centros de vacunación.

El pasado 8 de abril, el Ministerio de Salud habilitó la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 a grupos priorizados, (personal de salud, mayores de 50 años y población con enfermedades crónicas).

Días después giró instrucciones para que también se pudiera aplicar a personas que por motivo de viaje tuvieran que salir del país pero con el requisito de presentar el boleto aéreo.

Sin embargo este criterio no está unificado y en algunos centros de vacunación sí están aplicando la cuarta dosis a personas menores de 50 años, según lo constató Soy502.

El Centro que aplicó la 4ta dosis

Una guatemalteca acudió el fin de semana al centro de vacunación ubicado en Mariscal Zavala, quería aplicarse la cuarta dosis para completar esquema de Pfizer, pues las dos primeras dosis son de Sputnik, una vacuna que no está reconocida internacionalmente y que no le permite viajar.

El personal de salud le dijo que no podía aplicar la dosis a menos que llevara el boleto aéreo que confirmara su viaje. Ese día, había menos de 10 personas esperando a ser vacunadas con segundas y terceras dosis. Aunque tenían vacunas y no había demanda, no la vacunaron.

En grupos de Facebook vio comentarios que en otros centros de vacunación sí están aplicando la vacuna sin importar la edad o si se tiene boleto aéreo. Por lo que esta semana acudió a otro centro de vacunación ubicado en un Centro Comercial.

Al llegar observó que habían dos o tres personas, el centro se encontraba casi vacío. El personal de la entrada le preguntó si ya tenía cuatro meses de aplicarse la tercera dosis, al responder que sí, le dieron un consentimiento para que firmara, cinco minutos después ya estaba vacunada con la cuarta dosis.

La afluencia de personas en los centros de vacunación ha disminuido considerablemente. (Foto: Wilder López /Soy502)

La respuesta de Salud

¿Por qué en unos centros sí aplican la cuarta dosis y en otros no? , ¿Por qué no se vacuna a todas las personas que desean la cuarta dosis? ¿Cuándo habilitarán de manera oficial la cuarta dosis para otros grupos? fueron preguntas que se le hicieron al Ministerio de Salud.

Según el Ministerio en todos los centros de vacunación hay suficientes vacunas Pfizer para aplicar desde la primera hasta la cuarta dosis.

"En muchos centro de vacunación han tenido criterios aparte, o pueda ser que sea un caso especial o que la persona haya ido a decir que tiene relación con algo de salud", explicó Comunicación Social del Ministerio.

Respecto a cuándo habilitarán la cuarta dosis de manera oficial para todos los grupos, Salud aún lo evalúa.

Vacunación debe continuar

Para el doctor Edwin Asturias, exjefe de la Comisión Presidencial contra el Covid-19 es importante continuar con la vacunación para que la población complete esquemas, principalmente ahora que los casos de Covid-19 se están incrementando.

"Es un análisis que el Ministerio de Salud debe realizar de si habilitará la vacunación (4ta dosis) a la población que sí quiere vacunarse porque tener una cuarta dosis no está de más", señaló.

Asturias agregó que no se debe decir si se cometió un error o no al adquirir vacunas Sputnik V porque de eso ya se ha mencionado bastante, aunque es un hecho que es una vacuna que no estaba avalada internacionalmente y que hubo retrasos en sus entregas.