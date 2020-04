Salud hará visitas domiciliares para informar sobre el Covid-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó que personal del Área de Salud han estado realizando visitas domiciliares en diferentes departamentos.

La intención de las autoridades de salud es informar a la población acerca de las medidas apropiadas para evitar el contagio y la propagación del Covid-19.

Sin embargo, explicaron que los trabajadores deben contar con su gafete que los identifica como parte del equipo del MSPAS y un chaleco con los logotipos de Gobierno. Además, utilizan mascarilla y guantes, como medida de protección.

Al mismo tiempo explicaron que existe otros trabajadores que utilizan equipo de salud completo, porque ellos atienden casos sospechosos, se movilizan en ambulancia y llevan acompañamiento de agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

"El personal no tiene autorización de ingresar a la viviendas, excepto que se encuentre una persona con síntomas sospechosos del virus, por lo que si alguna persona se presenta a sus domicilios y no cumple con los requisitos (antes descritos), no les abra la puerta. Evite ser víctima de delincuentes", señalaron a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.