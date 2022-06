Salvador Ramos le pidió a su primo detalles de la escuela Robb días antes del tiroteo

Salvador Ramos pidió a su primo detalles de la escuela Robb, días antes de atacarla.

El autor de la masacre perpetrada en una escuela de Texas, el pasado 24 de mayo y que arrebató la vida a 19 niños y dos profesoras habría dado pistas de lo que haría, días antes.

Salvador Ramos de 18 años le pidió a su primo en segundo grado detalles sobre la escuela que atacaría una semana después.

Salvador Ramos estudió en la escuela primaria Robb cuando era un niño. (Foto: Instagram)

Así lo contó al medio Daily Mail la prima del asesino abatido por la policía, Shelby Celeste Salazar. Solo unos días antes del tiroteo, Ramos se acercó a su hijo, quien cursa el tercer grado en dicha escuela, para preguntarle a qué hora salían a almorzar los estudiantes.

Sin embargo, ella no dio importancia a lo que quizá era una advertencia de lo que haría días después. "No pensé en eso cuando estaban hablando de la escuela, su calificación y el almuerzo. Quiero decir, no simplemente asumes que alguien hará algo como esto, ¿sabes?" dijo Salazar.

Se salvó

El día que Salvador Ramos abrió fuego contra un salón en la escuela Robb, el hijo de Salazar estaba en clase, pero no sufrió heridas, según contó.

"Estoy sin palabras, él sabía que mi bebé fue a la escuela allí. No puedo entender esto" dijo desconcertada al medio.

Salazar y sus hijos vivían con Ramos y su abuela Celia González, a quien su nieto le disparó antes de dirigirse a Robb.

González continúa en recuperación en un hospital de Texas, aunque los médicos han dicho que es probable que ella no vuelva a hablar debido a las heridas de bala en su mandíbula.