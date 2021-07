Sammy Pérez estaría en fase terminal, según divulgó programa de televisión

El actor sigue aferrándose a la vida, pero los tratamientos que recibe cada vez son más agresivos para tratar de mantenerlo vivo.

El productor del programa De Más Noche, Miguel Vallejo, donde Sammy Pérez participaba antes de su hospitalización, habló con en el programa “Chismorreo” para dar detalles sobre el estado de salud del actor.

Vallejo contó que la familia del actor le ha dado detalles sobre su situación médica, quienes confirmaron que sometieron a Sammy a una hemodiálisis como uno de los últimos recursos para salvar su vida.

Además, el productor afirmó que el actor ya tiene pocas posibilidades de sobrevivir: “Me dijo la familia de Sammy que ya se encuentra en etapa terminal, pero la cuestión es que, no sé porque la familia le quiere extraer un riñón si ya está desahuciado, porque la operación cuesta más de 400 mil pesos”.

Las declaraciones sorprendieron a los conductores del programa, quienes lamentaron la situación de Sammy.

Vallejo también expresó su preocupación por los numerosos casos de personas que intentan estafar a quienes quieren apoyar a la familia del artista: “De lo que más me preocupa, es que hay gente que se está colgando de él”, dijo el productor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sammy Perez (@sammyperez_xhderbez)

“El viernes hicieron un evento y había muchos compañeros comediantes confirmados quienes estaban anunciados y no sabían. A mí lo que más me duele es que lo hagan pasar por eso estando en sus últimos días, me parece que lo que quieren es sólo sacar dinero”, resaltó el productor.

Desde los primeros días de hospitalización se ha informado acerca de la salud de Sammy a través de sus redes sociales, su representante Erick de Paz ha estado en constante comunicación con sus seguidores dando actualizaciones constantes acerca del estado del comediante.

Recientemente se informó que la salud de Sammy había empeorado en los últimos días, debido a la aparición de un hongo dentro de uno de sus pulmones y la aparición de problemas renales causados por la diabetes que padece.

*Con información de Infobae