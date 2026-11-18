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El Mirador Cuchej en San Cristóbal Cucho, San Marcos, es un refugio de biodiversidad ideal para observar fauna como el quetzal, fomentando el turismo sostenible y la conservación natural en el occidente de Guatemala.

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En la parte más alta del municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos, se encuentra el Parque Regional Municipal, un espacio natural de aproximadamente 880 hectáreas que resguarda una importante riqueza de flora y fauna. Entre sus atractivos destaca el sendero y mirador Cuchej, un proyecto ecoturístico que permite a los visitantes internarse en el bosque y contemplar los paisajes de la región.

El recorrido está integrado por cuatro estaciones, dos puentes colgantes y un mirador al final del trayecto. Desde este punto se observa el valle central de San Marcos, las montañas que rodean el municipio y, cuando las condiciones climáticas lo permiten, los volcanes Tacaná y Tajumulco.

Dos puentes colgantes forman parte de los atractivos que encuentran los visitantes durante el recorrido. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Ubicación y datos

Dirección: Parque Regional Municipal, municipio de San Cristóbal Cucho, San Marcos.

Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Precio de ingreso: consultar tarifas actualizadas.

Cómo llegar: desde la cabecera departamental de San Marcos se puede ingresar por el crucero de Champollap o por San Agustín Tonalá. Se continúa hacia Agua Tibia y Mavil, por la ruta 12 Sur, hasta llegar al centro de San Cristóbal Cucho. Luego se sigue hacia el parque ecológico. El recorrido toma aproximadamente una hora.

Servicios: sendero ecológico, cuatro estaciones, dos puentes colgantes, mirador, cabaña, parque infantil, cancha de futbol y áreas de churrasqueras.

Desde las alturas se puede contemplar el valle central del departamento de San Marcos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

¿Qué hacer en Cuchej?

La principal actividad es recorrer el sendero, atravesar sus puentes colgantes y llegar hasta el mirador, donde se puede disfrutar de una panorámica del paisaje marquense. Durante la caminata, el visitante puede respirar aire fresco, escuchar el canto de las aves y observar la vegetación del bosque.

El parque también cuenta con espacios recreativos, entre ellos una cancha de futbol, parque infantil, cabaña y áreas de churrasqueras, que permiten compartir en familia y permanecer en contacto con la naturaleza.

Diferentes instituciones gubernamentales y organizaciones apoyaron la implementación de este proyecto ecoturístico. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

Un refugio de biodiversidad

El bosque destaca por su riqueza natural. Según Ever López Aguilar, coordinador del Departamento de Áreas Protegidas y Medio Ambiente, en el lugar habitan especies como el quetzal, el pavo de cacho, coyotes y el margay, conocido como gato de monte.

Entre los árboles que caracterizan el área se encuentran el aliso, pino colorado, pino blanco, ciprés y aguacatillo. Esta vegetación contribuye a la conservación del ecosistema y de las zonas de recarga hídrica.

El mirador Cuchej ofrece una panorámica de las montañas que rodean el territorio marquense. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

De la conservación al turismo

Las primeras acciones de protección del bosque municipal comenzaron en 2008, con la contratación de guardabosques. En 2010 se construyeron las primeras instalaciones, entre ellas una cabaña, y posteriormente se incorporaron otros espacios recreativos.

Durante la administración municipal 2024-2028, encabezada por el alcalde Osmar López Ramírez, se impulsó el proyecto del sendero y mirador Cuchej, con el acompañamiento del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), el Instituto Nacional de Bosques (Inab), el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y Cáritas.

Cuchej espera a sus visitantes con senderos, puentes colgantes, naturaleza y una vista espectacular de San Marcos. (Foto: Josué Ardeano/Colaborador)

El atractivo fue inaugurado oficialmente con el propósito de promover el turismo sostenible, la educación ambiental y la protección del patrimonio natural. Dentro del parque también se encuentra un monumento a la Biblia, utilizado para actividades de iglesias e instituciones.

¿Qué ropa debo llevar?

Se recomienda utilizar zapatos cómodos y adecuados para caminar por senderos naturales. También es conveniente llevar ropa abrigada, una chaqueta y protección para la lluvia, debido a las condiciones climáticas propias de las zonas montañosas. No debe faltar agua para mantenerse hidratado durante el recorrido.

¿Por qué visitar Cuchej?

Este destino ofrece una oportunidad para alejarse del ruido de la ciudad, caminar entre árboles, conocer la biodiversidad del bosque y disfrutar de una vista privilegiada de San Marcos. Sus puentes colgantes y mirador complementan una experiencia ideal para quienes buscan actividades al aire libre y desean descubrir los atractivos naturales del occidente del país.

Para obtener información sobre las visitas, puede comunicarse al teléfono 3180-3870 o escribir al correo municipalidadcucho@gmail.com.

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