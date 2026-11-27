El momento quedó grabado en video, donde se evidenció que luego de dañar el automóvil, el hombre se retiró del lugar.
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En redes sociales se evidenció como un hombre daña un automóvil parqueado en la zona 18 de la ciudad.
La información del video indica que el hecho se registró en un centro comercial del sector.
De forma preliminar se conoció que otro conductor habría estacionado demasiado cerca del vehículo del agresor y esto lo habría hecho enfurecer, por lo que dañó el automóvil.
El momento habría sido captado desde el interior de otro vehículo.
Mira el video: