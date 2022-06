Sandra Bullock anuncia su retiro de la actuación

Sandra Bullock anuncia su retiro indefinido de la actuación tras padecer un síndrome que la tiene agotada.

OTRAS NOTICIAS: Bruce Willis se retira de la actuación por un grave problema de salud

Tras una larga y exitosa carrera que comprende alrededor de 50 películas, la actriz Sandra Bullock anunció en una reciente entrevista que se retira indefinidamente de la actuación.

La decisión la tomó al analizar que necesita atender su vida personal, pues padece el síndrome de desgaste profesional, lo que la tiene muy cansada.

View this post on Instagram A post shared by Sandra Bullock (@sandra.bullock.official)

Desde hace unos meses, la actriz ya había mencionado que pensaba tomar una pausa para tener más tiempo de calidad con su familia.

Sin embargo, en sus últimas declaraciones confirmó que efectivamente se retirará de Hollywood por tiempo indefinido para dedicarse a ella y su familia.

"No quiero estar a la merced de nadie que no sea yo misma. Estoy tan cansada que no puedo tomar decisiones sanas e inteligentes y tengo que aceptarlo", dijo la protagonista de "Miss Simpatía".

La actriz expresó estar sumamente agradecida por la estabilidad de su carrera a lo largo de varias décadas, pero está consciente que ha descuidado su vida privada.

"El trabajo siempre ha sido constante para mí y he tenido mucha suerte. Pero me di cuenta que posiblemente se estaba convirtiendo en mi muleta. Me tomo mi trabajo muy en serio y solo quiero estar las 24 horas del día, los siete días de la semana con mis bebés y mi familia", agregó.

¿Podría regresar?

Aunque la actriz no dijo que se retirará para siempre de los reflectores, comentó que cuando sea así, lo revelará. "Si decido retirarme, haré ese anuncio. Un anuncio muy importante que a nadie le importará", puntualizó Bullock.