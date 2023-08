Así responde Sandra Torres a señalamientos de Semilla por campaña negra

-

La candidata presidencial de la UNE rechazó los señalamientos de efectuar una campaña negra contra el Movimiento Semilla, cuyo binomio también compite en la segunda vuelta electoral.

La presidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, llamó a su contrincante en la segunda vuelta electoral, Bernardo Arévalo, de Semilla, a presentar pruebas sobre la supuesta campaña negra que su organización habría emprendido contra él.

Durante una conferencia de prensa, la candidata rechazó los señalamientos de Arévalo, quien la tarde de este jueves 10 de agosto acusó a esa agrupación de emitir mensajes de odio contra los militantes de Semilla y desinformar sobre su plan de gobierno.

Torres dijo que está enfocada en su campaña y "no en la descalificación de nadie". Además, expresó que ella también es víctima de una campaña negra que se desarrolla en las redes sociales desde hace tiempo y señaló a Arévalo de misógeno.

"Entiendo su desprecio con las mujeres; eso es lo que demuestra él por las palabras con las que se me refiere. No solo me está faltando al respeto, me está insultando, y demuestra y confirma su misoginia", dijo.

Aparte manifestó que no está en sus planes responder a esas situaciones, porque está concentrada en las giras de cierre que tiene programadas en 15 cabeceras departamentales.

"A mí las campañas negras no me quitan el sueño", remarcó e insistió en que ha recibido insultos y descalificaciones por parte de sus contrincantes.

Reafirma postura

Respecto de los supuestos comentarios homofóbicos hechos durante un mitín en San Martín Jilotepeque, la presidenciable indicó que estos se dieron en respuesta a provocaciones de Semilla.

También confirmó que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario. "Lo he dicho públicamente y ese es un problema de cada quien. Lo que a mí me preocupa es la mala influencia y el mal ejemplo para los niños".

En ese marco, se refirió a una propuesta de ley sobre educación sexual integral presentada hace meses por diputados de Semilla en el Congreso. "Esa nos es campaña negra, porque ahí está en el portal del Congreso de la República", continuó.

Para finalizar reafirmó que en su plan de gobierno se contempla la protección de la vida desde su concepción.