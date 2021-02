Sarita Sosa reaparece: “Perdono, pero no me dejo pisotear"

Sarita Sosa, la hija menor del fallecido cantante mexicano, José José, habló del testamento de su padre encontrado por sus hermanos hace unos meses, pero ella asegura que hay otro documento más reciente, lo cual ha sido una pelea entre los herederos del “Príncipe de la canción”.

Fue a inicios de noviembre del año pasado cuando los hijos mayores de José José cantaron una primera victoria en México, al hallar un testamento de su padre, de hace unas décadas. Pero, hasta ahora, el proceso ha estado detenido por las restricciones de la pandemia por la covid-19 en Estados Unidos.

Aunque José Joel y Marysol aseguran que ese es el único documento, Sarita Sosa habló por primera vez del proceso legal: “Yo sé que -José José- hizo sus cosas con los abogados para mantener la paz. Yo sé que muchos dicen que ‘salió un testamento acá y allá', pero mi papi tenía sus cosas, vivía aquí y todo se tiene que hacer acá", comentó en entrevista con Primer Impacto.

“No entiendo por qué todo el mundo lo hace con suspenso, con caos. No, todo es tranquilo. Esto es un proceso normal, es un protocolo normal que se tiene que hacer cuando alguien fallece, pero (no tengo) temor o algo así, no”, añadió.

Según Sarita Sosa, existe un testamento más reciente de José José, aunque no conoce la fecha de validación, y dijo que tienen dos propiedades en Miami, Florida: un departamento y la casa que habitan.

Destacó que las regalías se tendrán que dividir entre los tres hijos de José José, pero sobre la herencia se debe revisar el último testamento y es un proceso que ni siquiera ha arrancado en Estados Unidos por la pandemia.

Al igual que Marysol y José Joel, Sarita no ve una reconciliación entre ellos. Sosa aseguró que les ha otorgado un “perdón como cristiana” a sus hermanos, pero no dejará que sigan interfiriendo en su vida, ni ve un acercamiento en un futuro.

“Los perdono. Como cristianos, nuestro deber es perdonar. Yo creo que es ‘perdona, pero no te dejes pisotear’, como me decía mi papá”, comentó.

"Es un proceso muy largo y para un artista de ese tamaño, eso va para largo”, aseguró la hija del "Príncipe de la canción".

Con respecto a su relación familiar, Sarita concluyó: "Han pasado tantas cosas que no sé si vamos a poder regresar a como éramos antes. Sí creo que podemos llegar a una paz donde no haya tanto caos, pero convivir como cuando éramos niños, no lo sé”, expresó.