SAT reacciona por posible exoneración del IVA al combustible

El ministro de Economía, Antonio Malouf, dijo que analizan una posible exoneración del IVA al combustible para reducir los precios.

El precio de los combustibles muestran una tendencia al alza y ante este aumento en el costo, el Gobierno analiza una posible propuesta para exonerar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la venta del hidrocarburo en el país.

En este sentido, Marco Livio Díaz, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), aseguró en una conferencia de prensa que dicha exoneración a impuestos vinculados al gas propano o la gasolina no es viable para la economía del país y afectaría la recaudación tributaria en más de Q4 mil millones.

La reacción del superintendente surge tras las palabras del ministro de Economía, Antonio Malouf, quien dijo que el alza en los precios de los combustibles tendrá un impacto directo en el bolsillo de los guatemaltecos. "La única manera que podríamos bajar (el precio) es haciendo algún tipo de beneficio al consumidor como una exoneración al IVA (Impuesto al Valor Agregado), por ejemplo", dijo durante la conferencia de prensa semanal del Gobierno donde externó que la intención es tener "algún descuento al consumidor"

No obstante, el titular de la SAT insiste en que no es viable para la economía realizar ese "beneficio fiscal" ya que el aumento en los precios de los combustibles "son cosas del mercado", es decir que el país ya los ha sufrido y que no es algo que incida "notablemente en la Canasta Básica", aseguró Días.

"Un tambo de gas de 35 libras ha aumentado en los últimos meses al rededor de Q25 quetzales, tarda aproximadamente entre mes y medio a dos meses en una familia de 5 personas. Incide más el precio de la carne, las verduras en la dieta familiar, pero hay que ser realistas que sea factor que afecte tanto en la comida de los guatemaltecos", argumentó el titular de la SAT.

"Estamos hablando del impacto que podría haber en posibles exoneraciones que serían entre de Q3,700 a Q4,500 millones en seis meses", aseveró y además sugiere "programas que ayude a las familias más necesitadas porque una exoneración general nos llevaría a una pérdida de la recaudación", explicó.

Diputados presentan una iniciativa de ley de exención del IVA a los combustibles, para mitigar la escalada de precios que afecta a los guatemaltecos. pic.twitter.com/KnQIVbug5R — Grupo Parlamentario de Oposición (@GPOposicion) November 3, 2021

Diputados piden exención del IVA

Mientras tanto, en el Congreso de la República, un grupo de diputados presentó una iniciativa de ley para amortiguar el impacto de la escalada de precios denominada: "Ley de emergencia para reducir el impacto de precios en productos y servicios esenciales".

Lo ponentes son parlamentarios del fraccionado bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que ahora se denominan Grupo Parlamentario de Oposición y de otros bloques. La iniciativa pretende una exención del IVA a los productos derivados del petróleo, las medicinas y productos de la canasta básica. También plantearon un aumento al subsidio de la energía eléctrica y un incremento al salario mínimo.

Dicha propuesta deberá ingresar al pleno del Congreso, leerse en una sesión ordinaria y ser enviada a una comisión específica para que esta obtenga dictamen favorable y la envíen al hemiciclo para su aprobación en tres lecturas o de urgencia nacional.