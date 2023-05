Saúl "Canelo" Álvarez retiene título tras derrotar a John Ryder

Saúl "Canelo" Álvarez conservó el título de campeón mundial de los supermedianos al vencer por decisión unánime a John 'Gorila' Ryder, en pelea celebrada en el estadio Akron, en Guadalajara.

Tras los 12 rounds de la pelea estelar de la función denominada "El Rey viene a casa", a la que asistieron unos 50 mil espectadores, los jueces le dieron el triunfo a Álvarez con las siguientes tarjetas: 120-107, 118-109 y 118-109.

"Ryder es un peleador muy duro y muy difícil, lo respeto mucho", dijo Álvarez tras ganar la pelea celebrada en el marco de los 200 años de la fundación de su natal estado de Jalisco.

"Es un momento histórico para mí, soy bendecido por estar aquí con mi gente, que me han apoyado desde el principio".

Ambos peleadores aprovecharon el primer capítulo como auténtico round de estudio. Sin destellos sobre el ring, lució algo mejor el mexicano.

El segundo episodio quedó marcado por el gancho al hígado de Álvarez a Ryder y por un choque de cabezas que dejó una leve herida en la ceja derecha del campeón.

Ryder comenzó el tercer round bañado en su propia sangre por una intensa hemorragia nasal, testimonio de los golpes de Álvarez.

En el cuarto asalto, Álvarez ya se veía dominante, trabajando la pelea con jabs y rectos de izquierda y derecha.

La afición estalló en el estadio cuando Álvarez mandó a la lona a Ryder con una combinación a la cabeza, primero un jab y luego un recto de derecha. El 'Gorila' reaccionó positivamente ante la cuenta de protección del réferi.

Canelo logró poner contra las cuerdas a su contrincante. (Foto: AFP)

Visiblemente agobiado y con esfuerzo para mantenerse de pie, Ryder alcanzó a conectar un upper en la cabeza del mexicano que siguió avante en el sexto round.

Con la guardia prácticamente impenetrable y asestándole golpes al retador, Canelo Álvarez se llevó también el séptimo capítulo.

En el octavo, la imagen de Ryder era más dramática con el rostro ensangrentado y recibiendo la derecha y la izquierda de Álvarez por igual. A punto de que terminara el episodio, el británico cayó a la lona, pero esta vez a causa de un tropezón.

Ryder llegó al noveno asalto, pero sin hacerle daño a Álvarez. La mano derecha del mexicano se volvió un auténtico suplicio para la cabeza del británico que tambaleó, pero se mantuvo de pie.

En un intento de conectar algún golpe de suerte en el 'Canelo', en el décimo rollo el 'Gorila' quedaba desprotegido, sin guardia, y recibía tremendos golpes a la cabeza.

La agonía de Ryder se prolongó al undécimo round donde sólo se dedicó a resistir para llegar al límite del combate.

Canelo Alvarez knocks John Ryder DOWN in round five.



pic.twitter.com/bxuUiBIyS1 — John (@not_goodname) May 7, 2023

Llegó el duodécimo y último round. Álvarez terminó con pocas huellas de la batalla en el rostro y Ryder logró mantenerse de pie hasta escuchar la última campanada.

'Canelo' Álvarez, de 32 años, suma ahora 63 peleas: 59 triunfos (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates.

John Ryder, dos años mayor que el mexicano, aumentó su foja a 38 peleas de las cuales ganó 32 (18 por nocaut) y perdió seis (una por nocaut).