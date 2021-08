Schwarzenegger: "Tienes la libertad de ser un idiota"

Arnold Schwarzenegger criticó a las personas que no siguen las pautas federales contra el Covid-19 porque dicen que interfiere con sus libertades personales, explicó en un video en Instagram: "Tienes la libertad de ser un idiota".

En el video, el exgobernador de California y culturista dijo a los seguidores que "todavía estamos en un lío" más de un año después de que golpeara la pandemia.

Aunque repetidamente dijo que la gente debe "unirse" para luchar contra la pandemia, también señaló a aquellos que no han sido vacunados y no cumplen con las pautas federales y los mandatos locales establecidos para frenar la propagación del virus.

"Aquí hay un virus. Mata a la gente. Y la única forma de prevenirlo es vacunándonos, usando mascarillas, tomando distanciamiento social, lavándonos las manos todo el tiempo, y no solo pensando, 'Bueno, mi la libertad está siendo perturbada aquí.' No. Al diablo con tu libertad. Con la libertad vienen obligaciones y responsabilidades. Cuando infectas a otras personas, ahí es cuando se pone serio. No es diferente a un semáforo. Ponemos el semáforo en la intersección para que alguien no lo haga. no mates a alguien más", resaltó.

Schwarzenegger dijo que muchas personas todavía "viven en la negación" de la pandemia, a pesar de que los expertos con años de experiencia en el tema actualmente estudian Covid-19 y sus efectos.

"Soy un experto en cómo construir bíceps, no hay nadie que sepa más sobre bíceps que yo porque estudié este tema durante 50 años. Y lo mismo ocurre con el virus. La gente, son los expertos que estudiaron este año tras año tras año", puntualizó Schwarzenegger.