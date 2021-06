Secretario de Estado de EE.UU. muestra apoyo a FECI en llamada con canciller

Las declaraciones del Secretario Antony Blinken ocurren luego de que Giammattei señalara a la FECI de ser parcializada. Además, en la CC admitió un recurso que busca desaparecer la fiscalía.

EN CONTEXTO: Giammattei cree que fiscal Sandoval es parcial en sus investigaciones

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, expresó su respaldo a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) durante una conversación telefónica con el canciller guatemalteco, Pedro Brolo.

"Discusión importante con Pedro Brolo sobre los recientes desafíos a los esfuerzos anticorrupción en Guatemala. Las instituciones anticorrupción independientes como la FECI son imprescindibles para mejorar la transparencia del gobierno y el estado de derecho", escribió Blinken en su cuenta de Twitter luego de la llamada.

La publicación de Blinken toma relevancia luego de que esta semana el presidente Alejandro Giammattei dio una entrevista a la agencia de noticias Reuters, en la que señaló al jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, de realizar una justicia selectiva y de llevar "su ideología a sus actos".

Giammattei contra Juan Francisco Sandoval

Tras la difusión de la entrevista en diversos medios guatemaltecos e internacionales, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia difundió un comunicado de prensa en el cual aseguran que las declaraciones del mandatario fueron sacadas de contexto.

Para respaldar tal afirmación, compartieron un fragmento de la entrevista en la cual, Giammattei dice lo que desmiente.

"Tiene derecho. Cualquier ser humano tiene derecho a tener una ideología y los demás tenemos que respetar esa ideología. El problema es cuando se traslada la ideología a sus acciones y más grave cuando usted es el encargado de velar por la justicia y considera que hay que hacer la justicia desde el punto de vista ideológico, allí sí podría haber un conflicto grave de intereses porque significaría que el que suene a una ideología distinta a la mía lo persigo", señaló Giammattei en la entrevista.

El mandatario remarcó que "hay bastantes casos" que demuestran que se ha politizado la justicia.

La próxima semana, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitará Guatemala y tiene previsto reunirse con varios funcionarios, entre estos Giammattei y Sandoval.

CC admite trámite contra la FECI

El abogado Otto Gómez presentó una inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el acuerdo de creación de la FECI. Dicha entidad dio trámite para conocerlo.

Otto Gómez argumentó que la FECI fue creada para "combatir los Cuerpos Paralelos y Aparatos Clandestinos de Seguridad. En ningún momento establece como propósito combatir la corrupción ni la impunidad".

Pretende que se declare inconstitucional el acuerdo de la Fiscalía General 59-2019, mediante el cual la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras creó la FECI, luego de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).