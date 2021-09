Secuelas de tormenta "Nicholas" pueden provocar lluvias en Guatemala

De acuerdo con los registros del Centro Nacional de Huracanes en Miami, la tormenta tropical "Nicholas" se fortalece este domingo 12 de septiembre en el golfo de México y puede dejar lluvias en Guatemala.

Las imágenes satelitales del Servicio Nacional del Clima de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestran que la tormenta se extiende por el noreste de México alcanzando la península de Yucatán, incluyendo parte del territorio guatemalteco al noroeste.

Asimismo generará lluvias en los próximos días en parte de Estados Unidos, en Texas y Luisiana.

Apenas hace dos semanas el huracán "Ida" azotó Luisiana, EE. UU., dejando muertes y daños materiales. De acuerdo con Philip Klozbach, experto en huracanes por la Universidad Estatal de Colorado, "Nicholas" es la tormenta número 14 con nombre de la temporada atlántica.