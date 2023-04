Recientemente se llevó a cabo la segunda edición del Family Summer Fest, un evento familiar All you can eat a beneficio de Fundación Infantil Ronald McDonald, el cual tuvo como invitado especial desde Argentina a Laucha, integrante de Locos Por el Asado.

Con entretenimiento al aire libre, un espectáculo de lucha libre, actividades para niños y la música de Miseria Cumbia Band, entre otros grupos, los guatemaltecos disfrutaron del concurso parrillero donde participaron 20 equipos, quienes buscaban el primer lugar.

(Fotografía: Soy502)

Los asistentes disfrutaron de platillos a base de costilla de res, panceta de cerdo y alitas, además de diferentes guarniciones, entre muchas otras recetas especiales.

Lo recaudado fue a beneficio de la Fundación Infantil Ronald McDonald y la Casa Ronald McDonald, donde hospedan a familias que viajan del interior del país con un hijo enfermo a recibir tratamiento médico a la capital.