Esta es la segunda ocasión en la que la pareja es víctima de robo en su vivienda.
OTRAS NOTICIAS: Intensa balacera en discoteca de zona 9 deja cuatro fallecidos y cinco heridos
Una pareja de adultos mayores que reside en el centro de Huitán, Quetzaltenango, fue víctima de robo.
Según la información preliminar, desconocidos ingresaron a la vivienda de la pareja y sustrajeron aproximadamente Q600 en efectivo que correspondía a sus ahorros.
Las víctimas, un hombre con discapacidad visual y su esposa, ya habían sufrido un robo anterior de Q14 mil.
Por este nuevo hecho, la PNC capturó a un presunto responsable, cuya identidad permanece bajo reserva.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo quedó la habitación tras la fechorías.