El epicentro de este segundo sismo fue en el océano Pacífico.
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Un temblor de 4.0 grados se registró a las 21:30 horas de este 28 de noviembre.
Este sería el segundo movimiento telúrico de este sábado, luego de que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportará el primero a las 17:58 en la capital.
Este segundo sismo tuvo como epicentro el Océano Pacífico con una profundidad de 44 kilómetros; los expertos continúan monitoreando la actividad sísmica ante posibles replicas.