Estos son los resultados de los análisis de la grieta de Carretera a El Salvador

Javier Maldonado aseguró que después de los primeros estudios, se determinó que es transitable la carretera que conduce hacia El Salvador.

EN CONTEXTO: Dan marcha atrás y habilitan paso del transporte pesado en ruta a El Salvador

El ministro de Comunicaciones, Javier Maldonado se refirió a las grietas que se formaron en el kilómetro 11.5 de la carretera que conduce a El Salvador e indicó los hallazgos hasta el momento.

"Los estudios preliminares no han concluido que hayan cárcavas o cavernas de una magnitud considerable. Es por eso que al momento, nosotros vamos a restringir, no es prohibir el paso (...) Es por eso que estamos autorizando 30 kilómetros por hora, eso es para que no haya demasiada vibración", indicó Maldonado.

El funcionario también indicó que después de los estudios realizados por el Cuerpo de Ingenieros, personal del Ministerio de Defensa, la Coordinadora Nacional para la reducción de Desastres (Conred), Hidrólogos y Geólogos, determinaron que el lugar está en condiciones transitables.

Instalarán puentes temporales

Según Maldonado, el tema de los puentes temporales que serán instalados ya se ha tratando con el Ministerio de la Defensa y se colocarán mientras se terminan los estudios.

"A diferencia de Villa Nueva que no los teníamos, esta es la diferencia ahora se tienen y pues se pondrán en lo que nosotros terminamos los estudios", aseguró Maldonado.

Estas fueron sus declaraciones: