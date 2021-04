EE.UU.: seis logros y tareas pendientes de los primeros 100 días de Biden en el poder

El presidente estadounidense, Joe Biden, ha cumplido algunas promesas importantes en sus primeros 100 días en el cargo, incluyendo un esfuerzo épico por sacar al país de la pesadilla del covid-19.

Pero, algunos dolores de cabeza le esperan más adelante.

Estos son algunos de sus primeros logros y tres áreas en las que su gobierno aún tiene tareas pendientes:

Logros, o en proceso

1. Vacunación contra el covid-19: Ante la pandemia que enlutó a Estados Unidos, Biden prometió un plan masivo de vacunación.

Y lo está cumpliendo. La semana pasada, Biden celebró 200 millones de dosis aplicadas y las muertes por coronavirus han caído de forma dramática.

2. Estímulo económico: Biden impulsó un paquete de rescate de casi 2 billones de dólares para una economía golpeada por más de un año de restricciones debido a la pandemia.

Aunque los demócratas controlan el Congreso, su margen de maniobra es estrecho y el Presidente debió negociar duramente para que se aprobara su plan de rescate, que es popular entre los votantes, según sondeos.

3. Reformular la política exterior: La prioridad del nuevo mandatario era deshacer lo que considera el daño irresponsable de su antecesor, Donald Trump, a las alianzas tradicionales de Estados Unidos.

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, fue su primer invitado internacional a la Casa Blanca, señal de que Washington apunta a fortalecer sus lazos con Asia.

Según la Casa Blanca, el primer viaje internacional de Biden será a Europa, para las cumbres del G7, OTAN y Unión Europea, en junio. La alianza transatlántica, despreciada por Trump, está de vuelta.

Con Biden, Estados Unidos también regresó al tratado de París contra el cambio climático. Busca revivir el acuerdo nuclear con Irán, en tanto que fijó una fecha -que es simbólica para los estadounidenses-, para el retiro definitivo de sus tropas en Afganistán: 11 de septiembre.

Pendientes

1. Trabajar con el Congreso: Biden prometió bipartidismo, pero hasta ahora, ha trabajado sobre una mayoría legislativa ínfima de los demócratas.

Eso siembra dudas acerca de sus próximos proyectos: una reforma de infraestructura, reformas sobre brutalidad policial e inmigración.

Las elecciones legislativas del próximo año podrían borrar la ventaja de los demócratas en el Congreso.

2. Inmigración: Biden prometió un enfoque más humano hacia los inmigrantes indocumentados tras la postura dura de Trump, enfocada principalmente en las barreras físicas.

Pero, el nuevo gobierno no estaba bien preparado para la oleada de migrantes, especialmente centroamericanos, hacia la frontera sur. Las instalaciones de acogida sobrecargadas con niños sin acompañantes, dieron munición a los críticos republicanos, al tiempo que causó molestia entre sus seguidores.

Y una confusa ida y vuelta de sus promesas de aumentar el número de refugiados admitidos en Estados Unidos alimentó la sensación de desorden.

3. Problemas de política exterior: Aunque Biden se movió rápidamente para reparar los lazos con los aliados, sus planes para lidiar con sus adversarios sigue siendo una tarea pendiente.

Y aún no debió enfrentar una verdadera crisis. China, Irán, Corea del Norte o Rusia podrían desatar una en cualquier momento.