Seis bebés han nacido en refugios antiaéreos en Ucrania este fin de semana

Al menos seis bebés ucranianos han nacido en refugios antiaéreos.

En menos de una semana los ucranianos han visto cómo su vida pasó de la paz y la tranquilidad a la guerra. Muchos han tenido que ocultarse en refugios antiaéreos para protegerse del ataque de Rusia, incluidas a decenas de mujeres embarazadas.

Los ucranianos han tenido que esconderse y las madres han tenido que dar a luz en los refugios antiaéreos del Kiev.

La noticia ha dado la vuelta al mundo y ha conmovido a miles de personas, debido a que los niños están naciendo en circunstancias precarias.

Incredible and heartbreaking photoreport of Ukrainian women giving birth in a bomb shelter in a Kyiv hospital. Despite the hardship, they still smile. Putin will never be forgiven by these babies when they grow up. Photos Serhii Baksheev, full report: https://t.co/CtyBwlwSux pic.twitter.com/n6WHwkqKd8 — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 26, 2022

"El sonido de las sirenas es lo primero que escuchan las madres después del parto, quiero creer que los niños de 1 a 3 días de vida no lo escucharán y no lo recordarán", manifestó al medio ucraniano LIGA, el doctor Sergey Baksheev.