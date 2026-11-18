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Durante 22 años, el galardón impulsado por el Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) se ha convertido en una plataforma para reconocer a empresas que contribuyen al desarrollo económico de Guatemala mediante la innovación, la mejora continua y la formación de su talento humano.

Para la edición 2026, seis organizaciones de distintos sectores productivos fueron nominadas en dos categorías, que toman en cuenta el tamaño de las empresas y su participación en la economía nacional.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Estas son las empresas nominadas para 2026

En la categoría de Pequeñas Empresas participan:

Andamios Eco, S.A.

Corporación Business Technology, S.A.

Mientras que en la categoría de Medianas y Grandes Empresas se encuentran:

Aseguradora Guatemalteca

Expogranel

Finca San Cayetano

Proelectric

La clasificación se realizó con base en los criterios nacionales para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en Guatemala, considerando variables como el número de trabajadores y las ventas de cada organización.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Cinco criterios para evaluar el desempeño empresarial

Las empresas nominadas son evaluadas a partir de cinco criterios que permiten conocer sus capacidades y resultados:

Productividad: considera el aprovechamiento de los recursos y los resultados de las operaciones. Competitividad: evalúa las capacidades de las organizaciones para participar y desarrollarse en sus mercados. Innovación: toma en cuenta la incorporación de nuevas ideas y procesos. Expansión y crecimiento: identifica el desarrollo de las empresas y su capacidad para ampliar sus operaciones. Capacitación: reconoce la formación del talento humano y el desarrollo de competencias laborales.

Estos aspectos permiten analizar cómo las organizaciones de diferentes dimensiones contribuyen a la actividad económica. Las pequeñas empresas, por ejemplo, generan oportunidades en sus comunidades y mantienen vínculos con sus clientes, mientras que las medianas y grandes organizaciones participan en procesos de inversión y desarrollo de cadenas de valor.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Intecap y su vínculo con el sector empresarial

A través de este reconocimiento, Intecap busca fortalecer su relación con las empresas guatemaltecas, promoviendo el desarrollo de capacidades, la capacitación del talento humano y la incorporación de prácticas de innovación.

La iniciativa también pone en perspectiva el aporte de organizaciones de distintos tamaños al crecimiento económico del país y la importancia de impulsar procesos de mejora continua para responder a los desafíos del entorno empresarial.

Con 22 años de trayectoria, el galardón mantiene su propósito de identificar y reconocer a empresas que, desde sus respectivas actividades, contribuyen al desarrollo productivo de Guatemala.