Varias personas resultaron heridas tras un choque entre dos vehículo en el kilómetro 99 de la ruta Interamericana.
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Seis personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital de Tecpán, en Chimaltenango, luego de que un vehículo agrícola y un picop colisionaran en el kilómetro 99 de la ruta Interamericana.
Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los seis personas que resultaron con lesiones y traumas que requirieron su traslado a la emergencia del centro asistencial.
Las autoridades piden a los conductores desplazarse con precaución sobre esta ruta, donde ya ocurrió otro suceso a pocos kilómetros de este lugar.