Una avioneta se accidentó en Misisipi y los seis miembros de una familia murieron.
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Seis miembros de una familia fallecieron luego de que se estrellara su avioneta el pasado martes en aguas cercanas a la costa de Misisipi, en Estados Unidos.
Las víctimas regresaban a casa después de un viaje de pesca. Se trata del piloto Brent Stokes, de 50 años, su hijo Hunter Stokes, de 16, su hermana Arlyn Knox, de 43, su cuñado Michael Knox, de 43, y sus dos hijos, Charles Holden Knox, de 12, y Truett Knox, de 10, murieron en el accidente cerca de Horn Island, según informó NOLA.com.
De acuerdo con el forense del condado de Jackson, Bruce Lynd Jr., la familia era de Fort Myers, Florida, pero habían ido a pescar a Luisiana.
Investigan
Los cuerpos de las seis víctimas fueron encontrados dentro del Cessna 210 siniestrado alrededor de las 23:30 horas locales, tras una búsqueda que duró varias horas, según anunció la Guardia Costera.
La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que perdió contacto con el avión alrededor de las 15:45 horas mientras volaba desde el aeropuerto Lakefront de Nueva Orleans hacia Fort Myers, Florida.
La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando la causa del accidente aéreo con la ayuda de la FAA.
*Con información de New York Post