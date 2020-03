Norberto Ronquillo Hernández fue secuestrado y asesinado en México. Ahora la familia del joven pide a la Fiscalía General de Justicia local (FGJ) que emitan una recompensa para dar con el paradero de su exnovia "Yuri". Ella es sospechosa de ser la autora intelectual de su secuestro.

El abogado de la familia, Jorge Cuadra, señala que Yuri tiene una orden de captura en su contra. Pero han pasado nueve meses desde que Norberto fue asesinado y no hay avances en la investigación.

"Solicitaremos a la Fiscalía, en determinado momento, emitan una recompensa por esta persona no es posible que no lo hayan hecho. Puede ser que, por ser mujer, no se haya emitido esta recompensa", manifestó el abogado.

A criterio del defensor de la familia, si el autor intelectual del caso fuese un hombre, ya se hubiera emitida por la FGJ una recompensa para dar con el responsable. "Es cuestión de equidad de género, como se da en casos de feminicidio", comentó.

Norberto Ronquillo estaba estudiando su último año de carrera universitaria cuando el 4 de junio de 2019 fue secuestrado al salir de sus clases.

Los delincuentes pidieron rescate a sus tíos: 5 millones de pesos. Ellos pagaron el dinero al día siguiente, pero no les fue entregado el cuerpo de sus sobrino.

La búsqueda de las autoridades desembocó en que, seis días después de la última vez que fue visto con vida, se encontró el cuerpo del joven en la alcaldía Xochimilco.

Según la necropsia, murió por asfixia. Desde entonces se ha buscado a los involucrados en su secuestro y asesinato.

La investigación apunta a que Yuri engañó al joven para acercarse a él. Ella colaboraba con los secuestradores, se cree que tenía una relación con uno de los sospechosos que se le conoce como "El Ovni".

Yuri habría avisado a quienes secuestraron a Norberto que él acaba de salir de clases. "Ahora es cuando", escribió en un mensaje de texto.