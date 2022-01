Sergio Mayer podría quedar fuera de "Rebelde" por polémicos comentarios

El actor Sergio Mayer Mori habría quedado fuera de "Rebelde" debido a los polémicos comentarios que ha hecho sobre la serie a través de sus redes sociales.

El hijo de los actores Sergio Mayer y Bárbara Mori dijo que le era indiferente el éxito de la serie pues había aceptado trabajar en ella solo por dinero.

Al parecer, Mayer ya no formará parte del elenco de la segunda temporada de "Rebelde" tras haber emitido comentarios en contra de la serie, además de que sus compañeros se quejaron de la actitud del famoso en el set.

A través de un "en vivo" dijo que no le gustaban para nada las canciones de la famosa telenovela cuyo remake está en Netflix.

"Les voy a decir algo: sí estoy haciendo el proyecto, sí estoy haciendo RBD, sí las tengo que cantar porque las tengo que cantar por contrato pero ¡odio RBD!, es la realidad, no me gustan las canciones, nunca vi el coso este", expresó.

“Te voy a ser cien por ciento honesto, no quiero sonar indiferente ni nada pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”, dijo en una entrevista a la revista Quién.

También agregó que si en su momento había aceptado participar solo fue porque "necesitaba dinero para mantener a su hija y solventar sus gastos para impulsar su carrera".

Christian Chávez, quien formó parte del proyecto en la versión mexicana respondió en redes sociales: Oigan, qué triste decir que odias algo que tantos amamos", expresó.

Los fans se pusieron en su contra de inmediato afirmando que lo querían fuera.

Sergio Mayer Mori ya no aparece en los promocionales de la nueva temporada, por ello son más fuertes los rumores de que ya no será parte de la historia.

El joven de 23 años vive en Madrid junto a su novia a la espera de obtener la nacionalidad española y concentrado totalmente en su proyecto musical.

ASÍ ANUNCIARON LA SEGUNDA TEMPORADA: