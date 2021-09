El Servicio Secreto de EE. UU. reveló fotografías inéditas del 9/11

El Servicio Secreto de Estados Unidos (EE. UU.) reveló fotografías inéditas de los escombros, luego del ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001.

Las imágenes fueron publicadas en sus redes sociales y habrían sido donadas por empleados del Servicio Secreto que llegaron al lugar después del ataque.

En las fotografías se muestra el desastre que causaron los aviones que impactaron contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

Además, se muestran los daños causados a varios edificios aledaños, que recibieron el impacto luego de la caída de las gigantescas torres.

En una de las fotografías publicadas se ve al subdirector Adjunto del Servicio Secreto, Frank Larkin, escoltando al expresidente de EE. UU., George Bush, cuando llegó al lugar el 14 de septiembre del 2001. La imagen fue otorgada por la Casa Blanca.

Secret Service Deputy Assistant Director Frank Larkin (left) escorting President Bush at Ground Zero on Sept. 14, 2001. (White House photo courtesy of DAD Frank Larkin.) #September11 #NeverForget pic.twitter.com/PeKCVAXFZg — U.S. Secret Service (@SecretService) September 9, 2021

Un empleado del Servicio Secreto captó justo el momento en el que colapsa el World Trade Center. En la imagen se observa una gran nube de escombros y una cruz.

De igual forma mostraron al exdirector del Servicio Secreto junto a personal superior dentro del Centro de Crisis, donde monitoreaban lo que estaba sucediendo luego del ataque.

Former Secret Service Director Brian Stafford and members of his senior staff convene in the Director’s Crisis Center on Sept. 11, 2001. #September11 #NeverForget pic.twitter.com/alAIxI0gyC — U.S. Secret Service (@SecretService) September 7, 2021

"Una foto nunca antes vista tomada por un empleado del Servicio Secreto: Las torres del World Trade Center después de que ambos aviones golpearan los edificios", señalaron en un mensaje.