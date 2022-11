¿Shakira hizo seña grosera a Piqué? Revelan controversial video

¿Shakira hizo una seña grosera a Piqué? Revelan controversial video en donde la colombiana envía un mensaje directo a Piqué

En las redes sociales circula un video en donde se ve a Shakira haciendo una posible señal obscena, supuestamente dirigida a Piqué. Esto sucedió en el partido de béisbol donde la expareja fue a apoyar a su hijo mayor.

La colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué asistieron a la final de béisbol donde jugó su hijo mayor, Milan. La expareja asistió por separado y aparentemente no tuvo contacto, pues cada uno se ubicó en asientos con mucha distancia de por medio.

Sin embargo, en las redes sociales, en el perfil de Barca Verse se ha publicado un video donde se le ve a la cantautora de "Monotonía" haciendo una señal ofensiva al exjugador del FC Barcelona quien estaba a varios metros lejos de ella.

Shakira and Piqué encounter

That's what Shakira does.pic.twitter.com/hh7SCxxeZU — ̧ - (@BarcaVerse_) November 20, 2022

* Con información de Telecinco