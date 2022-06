Cualquier mujer vinculada a Piqué ha sido después de Shakira, dicen fuentes oficiales

Según información vertida por El Confidencial, la separación podría no ser a causa de la supuesta infidelidad.

La revista de espectáculos del El Confidencial, Vaniatis ha lanzado explosiva información donde aseguran tener información de fuentes oficiales que explican que la pareja estaba viviendo un desgaste propio de la convivencia lo que estaría terminando con la relación.

Además, dichas fuentes declararon al medio citado que la razón de la separación de la famosa pareja no ha sido por terceras personas y que cualquier vínculo que tenga Piqué con otras mujeres habría sido después de separarse de Shakira.

El medio afirma que el defensa del FC Barcelona se fue a vivir a su apartamento de soltero desde hace tres meses y que fue una decisión que tomó la pareja por el bien de sus dos hijos. Sin embargo, es hasta este sábado 4 de junio que se hizo oficial la separación.

Shakira and Gerard Piqué Split: Look Back at Their Romance Over the Years https://t.co/nKBhEfhDJR — E! News (@enews) June 4, 2022

También se detalla que por ello fue que los padres de Shakira viajaron de Miami a España y se han instalado con la hija y sus nietos. Incluso, se habría especulado sobre una crisis nerviosa de la cantante, pero Shakira aclaró que la ambulancia fue por un accidente que tuvo su padre aunque se encuentra estable.

Por otro lado, también se aclara en la nota que no tendría porqué haber una batalla económica entre ellos, pues no se encuentran casados.