¿Olvidó a Piqué? Shakira presume el "amor más puro" en sus redes sociales con una tierna fotografía

En los últimos días, la cantante colombiana Shakira ha acaparado la atención de medios alrededor del mundo debido a su separación de Gerard Piqué y la expectativa sobre lo que pasará con sus hijos.

Sin embargo, la colombiana se ha dejado ver pasando tiempo de calidad con Milan y Sasha cada vez que puede, pese a los problemas que pueda tener y una vez más ha demostrado que disfruta del amor de ambos.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

En una reciente publicación de Instagram, la cantante de "Día de enero" compartió una emotiva fotografía en la que se ve a los tres abrazándose, con el texto "el amor más puro".

La imagen no pasó desapercibida ante sus seguidores, quienes no dudaron en dejar comentarios de apoyo a la colombiana y al mismo tiempo aplaudiendo su excelente papel de madre, no importando por lo que esté atravesando.

Algunos internautas tomaron la frase como "indirecta" a Piqué, refiriéndose a la supuesta infidelidad que cometió en su relación. Por lo que solo en sus hijos encontraría un amor real o "puro", tal y como lo escribió la artista.