La confesión de Shawn Mendes sobre su separación con Camila Cabello

El cantante ha roto el silencio y manifestó que atraviesa momentos difíciles tras separarse de Camila Cabello.

Shawn Mendes confesó pasar un momento muy complicado en su vida tras su ruptura con Camila Cabello, y su relación con las redes sociales le provocan más tristeza.

Curiosamente, Cabello anunció hace solo unos días que se retiraría de la esfera virtual para disfrutar del período navideño sin distracciones.

Por el momento, el intérprete canadiense no ha llegado a ese punto de hastío y espera que el paso del tiempo pueda calmar los ánimos de ciertos internautas.

“Estoy pasando por un momento difícil en mi relación con todo esto. Pero me alegro de que haya gente que me envía videos y me habla de sus experiencias. Creo que el objetivo de todo artista es precisamente este, el de conectar con su público“, ha señalado el astro del pop a su base de fans, quienes han recibido con los brazos el nuevo sencillo del artista, titulado “It’ll Be Okay”.

“Me siento muy orgulloso de la canción y les agradezco que hayan conectado tan bien con ella. Es de agradecer que haya personas que han reflexionado sobre sus vulnerabilidades y que otras se diviertan mucho con ella“, resaltó el cantautor.