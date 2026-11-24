Sheynnis Palacios asistió a Puerto Rico para estar presente en la gala de Miss Universe que se llevará a cabo la noche del 24 de noviembre y soreprendió con un drástico cambio.
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La nicaragüense forma parte de las personalidades que no se perderán la coronación de quien ostentará en título a la más bella.
Lo que llamó la atención de los seguidores fue su cambio extremo, pues se cortó el cabello apareciendo con un look fresco y divertido.
Su estilo también se remonta a su coronación en 2023, donde lucía un corte similar.
Palacios no llegó sola, fue vista abrazada en la preliminar de Miss Unvierse con su novio, el salvadoreño Carlos Arias, ambos son considerados la pareja del momento.
Sheynnis también fue vista con Alicia Machado y Dayanara Torres, entre otras ex Miss Universe que han hecho historia a lo largo de sus reinados.