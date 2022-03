Sicario confiesa asesinato de empleada bancaria y no se arrepiente (video)

El sicario que asesinó a una empleada bancaria confesó el crimen y dijo no arrepentirse del hecho cometido esta mañana en un sector de Santa Catarina Pinula.

Durante la mañana de este martes 29 de marzo ocurrió un ataque armado en El Pajón, aldea de Santa Catarina Pinula. En el lugar murió una mujer de 20 años de edad. El atentado, que indignó a la comunidad, quedó grabado en video.

Las autoridades detuvieron al sicario que accionó el arma y quien fue identificado como José Everardo Maldonado Tejada de 20 años de edad. En Tribunales, el hombre confesó el crimen y dijo no arrepentirse del mismo.

Además, aseguró ser parte de la pandilla del Barrio 18 de una clica conocida como "Solo para Locos".

"Simplemente un alucín mío y no tengo nada contra nadie... La maté porque me debía cosas. La había visto y por mi mismo lo hice, nadie me dijo quien era. Una decepción nada más, por eso la maté, tenía problemas, yo le quité la vida y ahí estamos para pagar mis errores", aseguró Maldonado Tejada.

Sin arrepentimiento

"Arrepentirme cuando yo esté muerto", confirmó el detenido, quien espera en Torre de Tribunales por la audiencia de primera declaración.

Junto a él, las autoridades detuvieron también a Karelin Magalí Rodríguez Silva, de 20 años, alias “La Seca”.

Sicario dice no arrepentirse de matar a una mujer en Santa Catarina Pinula pic.twitter.com/ETVVb6I35m — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) March 29, 2022

El crimen

Una cámara de vigilancia instalada en el lugar muestra el momento en que un sicario camina y ubica a su víctima. La joven se recuesta sobre una baranda. Una de las cómplices del sicario apresura el paso para huir el lugar. Instantes después, el hombre dispara.

Junto a la víctima se encontraba un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), quien al escuchar los disparos corre para resguardarse.

La víctima fue identificada como Sindy Paola Ambrosio de 20 años de edad, quien era empleada bancaria.