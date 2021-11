Sin acuerdos sobre un subsidio para paliar precios de los combustibles

Sin acuerdos concluyó la reunión de la instancia de jefes de bloque del Congreso, quienes citaron a varios funcionarios de Gobierno para buscar soluciones al costo de los combustibles.

Los funcionarios de la administración de Alejandro Giammattei fueron citados por los diputados para que llevaran soluciones ante la escalada en los precios de los combustibles, pero ninguno de ellos lo hizo, hecho que generó molestia entre los congresistas.

Por el contrario el ministro de Finanzas, Álvaro González, y el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Marco Livio Díaz, hablaron de pérdidas para el fisco si se otorga alguna medida fiscal, como el ministro de Economía, Antonio Malouf, aseguró que estaban analizando.

Si se exonera por seis meses el pago de impuestos de IVA de Importación, distribución de combustibles y aranceles, por ejemplo, la "pérdida de recaudación estaría entre 6,600 millones de quetzales hasta los 7,850 millones de quetzales. Es una pérdida bastante grande", detalló el jefe de SAT.

Además, indicó que "los alimentos de la canasta básica para la población más vulnerable están exonerados, porque los mercados (cantonales y municipales) no pagan IVA (Impuesto al valor Agregado). No vemos desde la Superintendencia ampliar esa exención... y los impuestos no intermedian el precio".

"Al afectar la recaudación, se afecta los recursos disponibles en el Presupuesto y las asignaciones a las Municipalidades, Covial (Unidad Ejecutora de Conservación Vial), Consejos de Desarrollo, así que también esa parte podría afectar a la población más vulnerable y hay que estudiarlo", manifestó Díaz.

Mientras que el Ministro de Finanzas indicó que es una situación cíclica que no ha pasado de los rangos de otros años y explicó que lo han monitoreado en Gabinete de Gobierno.

"Lo que hemos visto son los impactos fiscales que se podrían tener con beneficios fiscales. Por ejemplo, se tendría 6,050 millones de quetzales menos para las Municipalidades, unos 300 millones de quetzales menos para alimentación escolar, entonces hay que considerar si se ayudaría o se disminuiría en otro. Los precios son mundiales, son subidas de precios cíclicas", señaló González.

Sin embargo, el diputado unionista Álvaro Arzú aseguró que los impuestos han ido incrementando como parte de la recuperación económica.

"La recaudación se ha incrementado considerablemente... el dinero está entrando, pero ahorita este año se recaudará más impuestos de petróleo, hay un superávit de lo que estaba presupuestado, es decir, que sí existe un margen que no afectará la recaudación de la SAT, pero sí aliviará el bolsillo de los guatemaltecos", manifestó el congresista.

Empero, al final, no hubo ningún acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo, por lo que se volvió a convocar a una nueva reunión para la próxima semana, donde el Gobierno deberá acudir con alguna propuesta viable, que permita un respiro ante la escalada de los precios de los combustibles y del gas propano.