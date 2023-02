¡Sin escenas candentes! La petición de Penn Badgley, actor principal de You

El actor de You tomó la decisión de evitar hacer escenas candentes en la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix.

El estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie de "You" de Netflix sigue causando sensación en redes sociales. Pese a que las pasadas temporadas de la producción tenía escenas muy candentes, fue el propio actor Penn Badgley, quien pidió a la producción disminuir los actos sexuales en la serie.

De acuerdo con información, el actor que le dio vida al personaje principal "Joe Goldberg", reveló que la decisión que tomó fue para serle fiel a su matrimonio.

"Le pregunté a Sera Gamble: ¿Puedo dejar de hacer escenas íntimas?, decisión que habría tomado antes de iniciar la serie.

(Foto: captura de pantalla)

"Creo que nunca lo he mencionado en público pero hubo un momento en el que me pregunté: ¿Quiero tener una carrera en la que solo interprete al protagonista de una historia de amor?",dijo el actor.

"La fidelidad en las relaciones, especialmente en el matrimonio, es importante para mí", agregó.

Asimismo, dijo que no solamente pidió que se redujeran, sino que solicitó que de 100 escenas de sexo quería que fueran cero.

"Mi deseo es que haya cero escenas de sexo en esta temporada de You. Quiero reducirlas de 100 a cero'". Y dicho y hecho, pues en esta cuarta temporada de la serie de You en Netflix no hay una sola escena con más intimidad de la necesaria", puntualizó.

*Con información de Fórmula TV.