Artistas estatales denuncian despidos y cierres de academias

El Sindicato de Artistas del Estado denunciaron que desde principios de año ha habido despido masivo de personal de esa dependencia, lo que ha generado el cierre de varias academias comunitarias a nivel nacional.

___

___

Karla Dardón, secretaria General del Sindicato, explicó a Soy502 que desde enero varias personas fueron destituidas, pese a que muchas tenían más de 10 años de trabajar en las diferentes expresiones de arte que el Ministerio de Cultura debe de promover.

Según la sindicalista, muchos de los destituidos tenían contratos supuestamente temporales, pero tenían un largo período de trabajar en esa institución, argumento que utilizaron las autoridades del Ministerio para rescindir su estadía laboral.

"Algunos logramos que fueran reintegrados en sus puestos, pero la mayoría se fue", lamentó Dardón, quien aseguró que una gran cantidad de esta personas trabajaban como maestros en las academias municipales en diferentes municipios del país enseñando música, pintura y otras expresiones artísticas.

"Lo que da tristeza es que han estado promoviendo proyectos millonarios como la compra de la pintura por Q2 millones o la construcción de un parque en Quetzaltenango por Q25 millones que nadie quería y que al final dieron marcha atrás. ¿De dónde están sacando estos recursos? ¿Por qué limitar la educación y promover obras millonarias? Creo que sólo les interesa los proyectos donde pueden obtener algo", dijo.

Silencio ministerial

Dardón aseguró que han buscado audiencias con el ministro de Cultura, Felipe Aguilar, pero se ha negado a atenderlos desde el primer día que llegó a la institución.

La sindicalista explicó que querían hablar con él, antes de su llegada, estaban en un proceso para renegociar el pacto colectivo, pero todo se quedó paralizado con su llegada. Luego, lo buscaron para hablar sobre los despidos y el cierre de las academias y tampoco les dio audiencia.

"Ha habido un silencio total. No envían con mandos medios que no toman decisiones. No entendemos por qué le está haciendo esto a la cultura", lamentó.

Soy502 trató de comunicarse con el ministro Aguilar, pero no respondió las llamadas.