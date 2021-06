Sinéad O'Connor anuncia su retiro definitivo de la música

La artista irlandesa de 54 años, Sinead O'Connor, ha anunciado en sus redes sociales su retiro definitivo de la música.

La cantante Sinead O'Connor, anunció que se retira del mundo musical a sus 54 años, pero lo oficializará en enero del próximo año, después del lanzamiento de su último disco "No veteran dies alone" ("Ningún veterano muere solo").

O'Connor, quien nació en Dublín, Irlanda, alcanzó el éxito musical mundial durante la década de 1990, con la balada “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince.

La artista también expresó en las redes sociales que su carrera “fue un viaje de 40 años”, por lo que destacó que “es hora de poner los pies en la tierra y cumplir los sueños”.

This is to announce my retirement from touring and from working in the record business. I've gotten older and I'm tired. So it's time for me to hang up my nipple tassels, having truly given my all. NVDA in 2022 will be my last release. And there'll be no more touring or promo. — Sinead O'Connor (Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) June 4, 2021

“Esto es para anunciar mi retiro de las giras y el trabajo en la industria musical. Estoy envejeciendo y estoy cansada”, externó la atrista, en su cuenta personal de Twitter.

O'Connor es ganadora de un premio Grammy y, en 2017, se convirtió al Islam.