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El tenista italiano Jannik Sinner atraviesa un momento complicado fuera de las pistas.

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Una lesión persistente en la rodilla derecha lo obligó a poner fin anticipado a su temporada y ahora deberá afrontar una recuperación que podría dejarlo fuera del primer Grand Slam de 2027.

El número dos del mundo confirmó este martes que se sometió a una intervención quirúrgica para tratar un problema en la banda iliotibial de su rodilla derecha. La operación fue realizada por el especialista Lasse Lempainen en una clínica de Turku, Finlandia.

Over the past few months, together with my team we’ve tried everything to treat my injury without surgery. After some very encouraging progress early on, my knee unfortunately didn’t respond as we’d all hoped, that’s why today I underwent a minor surgery to improve the condition of my iliotibial band. I really miss being on court and will now begin my recovery process together with my team. Thank you for all your support. See you soon! ❤️ Jannik — Jannik Sinner (@janniksin) November 24, 2026

Aunque Sinner calificó el procedimiento como una "pequeña operación", la prensa italiana estima que podría permanecer otros tres meses alejado de la competición, por lo que estaría en riesgo su participación en el Abierto de Australia, programado del 17 al 31 de enero.

"Me he sometido a una pequeña operación para mejorar el estado de mi banda iliotibial. Echo mucho de menos la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación", dijo el italiano, de 25 años, sin precisar cuándo espera volver.

ÚLTIMO MOMENTO: Jannik Sinner fue operado con éxito de su rodilla derecha en Finlandia. ​Según los primeros reportes, el italiano se sometió esta mañana a un procedimiento poco invasivo junto al cirujano Lasse Lempainen para resolver su tendinopatía. ​ Se estima una recuperación de 3 a 4 meses, por lo que se perderá el Australian Open 2027 y apuntaría a volver entre marzo y abril. — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) November 24, 2026

Sin actividad desde julio

El campeón de Wimbledon explicó que, junto a su equipo, intentó diferentes tratamientos para evitar la cirugía, pero su rodilla no respondió como esperaban. Desde su consagración en Londres, en julio, no ha vuelto a competir.

La lesión también le impidió defender su título en las Finales ATP de Turín. Además, perdió el primer puesto del escalafón mundial, que ahora ocupa el alemán Alexander Zverev.

*Con información de AFP