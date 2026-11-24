El tenista italiano Jannik Sinner atraviesa un momento complicado fuera de las pistas.
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Una lesión persistente en la rodilla derecha lo obligó a poner fin anticipado a su temporada y ahora deberá afrontar una recuperación que podría dejarlo fuera del primer Grand Slam de 2027.
El número dos del mundo confirmó este martes que se sometió a una intervención quirúrgica para tratar un problema en la banda iliotibial de su rodilla derecha. La operación fue realizada por el especialista Lasse Lempainen en una clínica de Turku, Finlandia.
Aunque Sinner calificó el procedimiento como una "pequeña operación", la prensa italiana estima que podría permanecer otros tres meses alejado de la competición, por lo que estaría en riesgo su participación en el Abierto de Australia, programado del 17 al 31 de enero.
"Me he sometido a una pequeña operación para mejorar el estado de mi banda iliotibial. Echo mucho de menos la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación", dijo el italiano, de 25 años, sin precisar cuándo espera volver.
Sin actividad desde julio
El campeón de Wimbledon explicó que, junto a su equipo, intentó diferentes tratamientos para evitar la cirugía, pero su rodilla no respondió como esperaban. Desde su consagración en Londres, en julio, no ha vuelto a competir.
La lesión también le impidió defender su título en las Finales ATP de Turín. Además, perdió el primer puesto del escalafón mundial, que ahora ocupa el alemán Alexander Zverev.
*Con información de AFP