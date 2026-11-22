El sismo tuvo como epicentro el océano Pacífico.
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Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó sobre un sismo de 3.5 grados sensible a las 11:02 horas.
El epicentro del movimiento telúrico fue el Océano Pacífico con una profundidad de 19 kilómetros.
Los expertos monitorean la actividad sísmica en el país y piden a los guatemaltecos mantenerse informados y notificar cualquier emergencia a las autoridades.