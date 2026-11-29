El sismo tuvo como epicentro el departamento de Guatemala.
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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó un sismo de 2.8 grados a las 17:58 este 28 de noviembre.
El movimiento telúrico fue registrado en el departamento de Guatemala con un profundidad de 8 kilómetros.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) instó a los guatemaltecos a reportar cualquier emergencia ante posibles replicas.