Un temblor se registró en el departamento de Alta Verapaz.
OTRAS NOTICIAS: Estos son los horarios para realizar tus compras en los Bazares Navideños
A las 23:43 horas del sábado 21 de noviembre, un sismo de 3.3 grados de magnitud se registró en Alta Verapaz, como epicentro del movimiento telúrico.
El reporte de Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) informó que tuvo una profundidad de 0.60 kilómetros.
Ante cualquier réplica y en caso de cualquier emergencia, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) emitió recomendaciones para la autoevacuación, las cuales indican que se debe mantener la calma y tener lista la mochila de las 72 horas.