Sismo sorprende a guatemaltecos a la medianoche

Un sismo de 5.1 grados se registró la madrugada de este sábado, según reportes de usuarios de las redes sociales en el Occidente del país.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el movimiento registrado a las 00:03 horas y tuvo su epicentro en las costas de Chiapas, México.

SISMO. A las 00:03 horas del sábado 19 de septiembre se registró un sismo de magnitud 5.1, epicentro costas de Chiapas, México. Sensible en el Occidente y SurOccidente de Guatemala. #sismogt pic.twitter.com/iXW52OFRcz — CONRED (@ConredGuatemala) September 19, 2020

Me mecieron rápidamente para dormirme. #temblorgt — Dulce Aguilar (@dulceaguilargt) September 19, 2020

Esta temblando diganme que si es temblor para poder gritar. #Temblorgt — I'm DAVID (@David_Guerra7u7) September 19, 2020

RECUERDA:

El movimiento fue sensible en el occidente y suroccidente del país, principalmente en Quetzaltenango, San Marcos y Totonicapán.

De momento no se reportan daños materiales ni heridos.

Me dormí hace 3 horas para al fin arreglar mi horario y que me despierta el #temblorgt ya no hay respeto. — Vicky (@_victoriapaiz) September 19, 2020